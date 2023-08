■アイテム

■商品説明

1983年に発表された、PORTERの代名詞である「TANKER」シリーズです。

アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」をモチーフに開発したオリジナルの3層構造生地を採用しています。ナイロンツイル(表面)+ポリエステル綿(中間層)+ナイロンタフタ(裏面)の3レイヤー生地はとても軽く、ボンディング素材の柔らかな感触と裏面の鮮やかなレスキューオレンジが魅力です。裁断から縫製・パーツに至るすべての工程で、吉田カバンの職人の徹底したこだわりが詰まったシリーズです。

カラーはブラック・裏面は鮮やかなレスキューオレンジです。また、発表当時では珍しかったアルミファスナーやスナップボタン、ナスカンなどの金具類は使うにつれて経年変化が現れるように、あえて塗装が剥がれるようにしています。

横長のフォルムが印象的な手提げタイプのトートバッグです。フロント面にはタンカーらしい2つのフロントポケットを配し、500mlのペットボトルが入る高さでマチ幅もあるため、お弁当箱のような幅がある荷物の収納も可能です。

定価22,000円。

■状態

目立ったダメージなく極美品です♪

⚠︎状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致しますm(_ _)m

■仕様

開口部:スナップボタン式

外側:スナップボタン&マジックテープのポケット×2

内側:ファスナーポケット×①、オープンポケット×2

■サイズ

W:340mm/H:240mm/D:130mm

■カラー

ブラック

黒

■素材

表:ナイロンツイル

(ポリエステル綿ボンディング加工)

裏:ナイロンタフタ

■購入先

大手ブランドリユースショップ

鑑定済商品です。

■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

