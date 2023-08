【ラッピング無料】 渡辺翔太セット アイドル

即購入◎ バラ売り,値下げ×

まちゃん様



Snow Man 渡辺翔太さんセット

アクスタ5点・キーホルダー2点・缶バッジ1点

おまけで厚紙等たくさんお付けします♪♪

岸優太 アクリルスタンド



★いずれも開封済みです。

透明の袋は入れ替えをしております。

特に汚れや傷等はございませんが素人管理のため

神経質な方はご遠慮ください。

プチプチで包み、水濡れ防止対策をして匿名発送

いたします

【アクリルスタンド】

・ISLAND STORE

第1弾(台紙無し),第2弾,第3弾

・LIVE TOUR 2021 Mania

・滝沢歌舞伎ZERO 2022

【キーホルダー】

・ISLAND STORE 素能玉雪

・LIVE TOUR 2022 スノラボ すのチルぶら下がりシリーズ

【缶バッジ】

ISLAND STORE デビュー1周年記念

スノマニ スノラボ アクスタ アクリルスタンド

スノ スノーマン snowman SnowMan

Snow Man 渡辺翔太 目黒蓮 めめ ふっか

渡辺翔太 岩本照 ラウール 向井康二 深澤辰哉 宮舘涼太 佐久間大介 阿部亮平 スノ 滝沢歌舞伎 アクスタ 第ニ弾 滝沢歌舞伎ZERO II スノマニ SnowMania すのチルキーホルダー

ジャンル···ジャニーズ

人気グループ···Snow Man

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

