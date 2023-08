新品

【掲載誌】

CLASSY. 6月号、3月号

Oggi 6月号

美ST 6月号

ar 3月号

OtonaMUSE3月号

ヤヌーク定番人気のアネットからハイウエストモデルが登場♪

通常のアネットよりも股上が2.5cm長く、おへその下あたりにウエストがくるハイウエスト仕上げ。

ハイウエストなのでトップスをタックインすることでスタイルアップが期待でき、大人の女性らしいスタイリングが完成します。

ウエストからヒップにかけて身体に沿い、太ももから下はゆとりをもたせたストレートシルエット。

少しだけ裾に向かって細くし、綺麗なストレートラインに見えるように仕上がっています。

程よく厚みのある生地感で、通年着用して頂けます。

ストレッチがしっかり効いているので動きやすく、ハイウエストでも苦しくありません♪

カットオフ仕様なので、抜け感が出せます♪

ワンピースやロング丈のトップスとの相性も◎

スニーカーやパンプス、サンダル、ブーツなど、合わせるシューズを選びません♪

お色は、絶妙なニュアンスカラーの「SND」。

トレンドの淡いグレージュ系で、コーディネート問わず使える万能カラーです☆

1本持っているだけでコーディネートの幅が広がります☆

■カラー:SND(サンド)

■品番:57111215

■素材:綿98%ポリウレタン2%

■状態:新品タグ付

ウエスト64、ヒップ88、渡幅27、裾幅17、股上29、股下67

cm

多少の誤差は、お許しください。

ハイライズ パンツ

upper hights アッパーハイツ RED CARD レッドカード STUNNING LURE スタニング ロンハーマン 金子綾 ロンハーマン iena イエナ フレームワーク トゥモローランド plage プラージュ ドゥーズィエムクラス CANAL JEAN キャナルジーン 野沢和香 田中みな実 lea レア ハイウエスト

などがお好きな方にも♪

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

