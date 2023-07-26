お買い得モデル Converse CT70 チャックテイラー ユニバーシティーブルー ブルー スニーカー

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大人気のユニバーシティーブルーが数量限定で入荷しました。

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■サイズ

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※新品未使用品

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※海外正規路面店にて購入

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※海外輸送により箱擦れ、軽微な破け、打痕がありますが、こちらご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。

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※海外製品の為、製造工程等で見つかった不具合は対応出来ませんので、神経質な方は購入をご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

◼️ご購入の際は必ずコメントをお願い致します。コメント無しの場合取引はキャンセルさせて頂きます。CT70 Converse チャックテイラー ブルー ユニバーシティーブルー1.購入前に必ずコメントをお願い致します。2.中国人の様な粗悪で安価なコピー品は一切取り扱っておりません。大人気のユニバーシティーブルーが数量限定で入荷しました。■型番171569C■カラーブルーユニバーシティーブルー青■サイズ26.5cm※新品未使用品※海外正規路面店にて購入※海外輸送により箱擦れ、軽微な破け、打痕がありますが、こちらご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。※海外製品の為、製造工程等で見つかった不具合は対応出来ませんので、神経質な方は購入をご遠慮ください。

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