最新デザインの NORTH THE FACE エレバスジャケット　迷彩　sサイズ ダウンジャケット

ノースフェイスのエレバスジャケットです。

廃盤の商品です。

サイズ 着丈 身幅

S 約68cm 約54cm

ファーは取り外して使用しておりました。

中古ですがまだまだ使えると思います。

今シーズンで手放そうと思い出品しました。

もうすぐ春なので相場より低く出品しています。

お探しだった方はぜひ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

