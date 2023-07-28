新品 ハイカット　チャックテイラー CT70 27.5cm コムデギャルソン スニーカー

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ハワイのTギャラリアで購入したものになります。
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数回履いているので、少し目立たないレベルの汚れはありますが、すり減りやほつれ等はありません。
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コレクション整理になります。
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
|コンバース
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品の情報
|商品のサイズ
|27.5cm
|ブランド
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|目立った傷や汚れなし