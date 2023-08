❁︎ブランド:23区 GINZA ニジュウサンク 銀座

❁︎商品名:ノースリーブ ワンピース

❁︎素材

写真にてご確認お願い致します。

❁︎サイズ:2XL 3L XL LL 2L (記載サイズ44)

❁︎平置き実寸(cm)

肩幅:42

身幅:53

袖丈:

総丈:96

❁︎仕様

カラー:ベージュ

柄:無地

その他:ハイネック スタンドカラー ノースリーブ アイライン タイト ロング ワンピース 日本製 大きいサイズ

❁︎状態

うっすらとシミっぽい箇所があります。

目立ちにくいかと思いますが、気になる方は購入お控えください。

#かぎっこ服屋さんワンピースのおへや

#かぎっこ服屋さん大きいサイズのおへや

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ニジュウサンク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

