ご覧頂きありがとうございます。

※ご購入前にプロフィールをお読みください。

コメントなしの即購入OKです。

新品未開封です。

外箱に多少の汚れや傷みがございます。了承頂ける方のみ、ご購入をお願い致します。

神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

WMNS Dunk Low ESS TREND Gold Swoosh 【26cm】

ダンクロー ESS トレンド

ベージュ ゴールドスウォッシュ ホワイト

サイズ:26cm

品番: DX5930-001

#NIKE

#スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

