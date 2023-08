GOODENOUGHグッドイナフ★激レア★1997年 初期オリジナル バックG ボーダーTシャツ赤×黒L★藤原ヒロシ

《トリケラトプス様専用》HUMAN MADE×KAWS コラボTシャツ XXL



【入手困難】バッズプール☆ビッグロゴ 舐達麻 最高デザイン 半袖Tシャツ 美品.

GOODENOUGHグッドイナフ 1997年 初期 バックG ボーダーTシャツ赤×黒Lになります。

MARTIN MARGIELA 初期 1998AW エイズTシャツ 黒 × 白



【海外古着】 ボブハリソン Tシャツ ネコ 猫 アニマル 白 L あいみょん

1990年代の初頭から裏原宿系ブランドが世の中に浸透し始め、その中でも圧倒的な異彩を放っていた重鎮ブランド=GOODENOUGH/グッドイナフ。

アンダーカバーとコムデギャルソンのコラボTシャツ



EMINEM 00s CRIMINAL TOUR VINTAGE Tshirts

藤原ヒロシ氏や俳優の村上淳氏(ムラジュン)がこよなく愛用していたことでも有名な伝説のブランドです。

stlth JFK tee ホワイト GISM sakevi



Champion チャンピオン グレーブラウン 霜降り80年年代 Tシャツ

1997年の初期に発売されたGOODENOUGHグッドイナフを象徴するような名作=バックG ボーダーTシャツ。

BOTT Health Ringer Tシャツ navy 紺 xl 新品 未使用



ノースフェイス パープルレーベル Tシャツ【Lサイズ】NT3268N 黒 新品

太めのボーダーは可愛らしくもレトロ感があり、シンプルながらもセンセーショナルな1枚に仕上げられています。

BADHOP BreatH ロゴT-shirt 完売品



USA製 The Simpsons ヴィンテージTシャツ 世界一有名な家族

また、首後ろのG文字プリントもさりげないお洒落を演出してくれます。

【希少】GUNS N' ROSES ヴィンテージ 90s Tシャツ



CHROME HEARTS T-shirt L

こちらは1990年代に都内の大手ブランド古着店で購入したものになります。

blackpink coachella限定 Tシャツ Lサイズ



AMIRI Tokyo限定 Tee M アミリ ブラック

今回はコレクション整理のため出品します。

古着 00s ジョーカー ダークナイト 半袖 シャツ ムービー 映画 ブラック㉙



Supreme 15ss Tee Tシャツ

25年近く前のものですが、多少の使用感は見られるものの、当時のものにしては比較的保存状態も良いかと思います。

Allover Kyne S/SL Tee (White / Black) M



supreme ヤンキース コラボ ベースボールシャツ

希少カラーでこの状態のものは今後まず出て来ないかと思いますので、激レアです。

【コラボデザイン】シュプリーム ロゴ入フォトプリント Tシャツ XL



希少✨メゾンマルジェラ ビスコースプリントショートスリーブT

正直今でも出品を迷っていて、永久ストックに戻す可能性もあるので、裏原ファンやGOODENOUGH/グッドイナフコレクターさんはもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!

【超希少】50s VINTAGE short sleeve sweat



サプール Tシャツ サプール×fr2

◇カラー◇

USA製 STAR WARS “Jedi” Tシャツ Lスターウォーズアーカイブ

赤×黒

①STUSSY ステューシー DICED OUT TEE ダイス Tシャツ



Louis Vuitton ルイヴィトン Tシャツ

◇品質◇

スクリーミングハンド

品質表示の印字が消えていますが、おそらくコットン100%かと思われます。

Supreme×Tiffany ティファニー BoxLogo Tシャツ XL



80s Rolling Stones USツアーTee

◇付属品◇

^_^た

なし

WACKO MARIA HEAVY WEIGHT WHITE XL キムタク



【デッドストック】Maxell マクセル Tシャツ メイドインUS メンズ L

◇状態◇

00s manic street preachers vintage tシャツ

10段階で7程度

ディースクエアード スマイルアーノドプリントTシャツ

※多少の使用感は見られますが、特に目立ったダメージなどなく、当時のものにしてはかなり保存状態も良いかと思います。

【人気Lサイズ】Supreme KNOWLEDGE ビッグロゴ 半袖Tシャツ

※品質表示、サイズ表示の印字が消えています。

☆5枚セット☆FilMelange ポケT sunny brown サイズ4

※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。

バレンシアガ BALENCIAGA 半袖Tシャツ ブラックM



sade tシャツ

◇表記サイズ◇

ルイヴィトン ロゴワッペン 半袖Tシャツ XL 白 ホワイト

L

sacai サカイ tシャツ 22ss

※サイズ表記の印字が消えています。

Dime Classic XENO Summer 23 アッシュグレー



KITH star wars emperor vintage tee Lサイズ

◇実寸サイズ◇

超希少 80s USA製 HARLEY-DAVIDSON ビンテージ Tシャツ

着丈:76

【GUERRILLAKID】ゲリラキッド Tシャツ 2枚セット

肩幅:55

【10%オフ実施中‼︎】プレイコムデギャルソン☆ Lサイズ 刺繍 でかロゴ ハート

身幅:55

Off-White™ × バスキア限定コラボコレクション 半袖Tシャツ ホワイト

袖丈:21

00's SPIDER-MAN Tシャツ 2002 スパイダーマン ムービー



carry 専用です

[単位cm]

UNDER COVER ONE OFF TEE 新品ブラックL

※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。

Christian Dior Tシャツ L



【UMBRO】オフィシャル品 2003-5 イングランド代表 ゲームシャツ 古着



ラングラー アメフトシャツ

カラー...レッド

美品 NIKE ナイキ 90s 90年代 ヴィンテージ Tシャツ 名作

袖丈...半袖

etavirp Circle Logo Tee. Gray × Blue L

柄・デザイン...ボーダー

限定!Headgoonie アキラ AKIRA ヘッドグーニー ロンT

ネック...Uネック

古着 90s インデペンデンスデイ シャツ 半袖 ムービー 映画 ブラック ④

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッドイナフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GOODENOUGHグッドイナフ★激レア★1997年 初期オリジナル バックG ボーダーTシャツ赤×黒L★藤原ヒロシGOODENOUGHグッドイナフ 1997年 初期 バックG ボーダーTシャツ赤×黒Lになります。1990年代の初頭から裏原宿系ブランドが世の中に浸透し始め、その中でも圧倒的な異彩を放っていた重鎮ブランド=GOODENOUGH/グッドイナフ。藤原ヒロシ氏や俳優の村上淳氏(ムラジュン)がこよなく愛用していたことでも有名な伝説のブランドです。1997年の初期に発売されたGOODENOUGHグッドイナフを象徴するような名作=バックG ボーダーTシャツ。太めのボーダーは可愛らしくもレトロ感があり、シンプルながらもセンセーショナルな1枚に仕上げられています。また、首後ろのG文字プリントもさりげないお洒落を演出してくれます。こちらは1990年代に都内の大手ブランド古着店で購入したものになります。今回はコレクション整理のため出品します。25年近く前のものですが、多少の使用感は見られるものの、当時のものにしては比較的保存状態も良いかと思います。希少カラーでこの状態のものは今後まず出て来ないかと思いますので、激レアです。正直今でも出品を迷っていて、永久ストックに戻す可能性もあるので、裏原ファンやGOODENOUGH/グッドイナフコレクターさんはもちろんのこと、探されていた方や気になった方はこの機会にぜひ!!◇カラー◇赤×黒◇品質◇品質表示の印字が消えていますが、おそらくコットン100%かと思われます。◇付属品◇なし◇状態◇10段階で7程度※多少の使用感は見られますが、特に目立ったダメージなどなく、当時のものにしてはかなり保存状態も良いかと思います。※品質表示、サイズ表示の印字が消えています。※小さく畳んで発送させていただくため、多少のしわがつく可能性がございますので、予めご了承ください。◇表記サイズ◇L※サイズ表記の印字が消えています。◇実寸サイズ◇着丈:76肩幅:55身幅:55袖丈:21[単位cm]※手作業での採寸のため多少の誤差はご了承ください。カラー...レッド袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダーネック...Uネック季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッドイナフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

creative drug store Tシャツ 半袖supreme sketch embroidered tee 早い者勝ち【高級モデル☆XLサイズ☆エンボス加工】モンクレール ロゴ Tシャツ 入手困難ヒステリックグラマー 野口強 半袖Tシャツ stie-lo キムタク着用Supreme Upside Down TeeVaultroom × Rathian TEE / BLK モンハンKITH キス×コカ・コーラ Tシャツ Lサイズ[希少カラー]ストーンアイランド☆ワンポイント刺繍ロゴTシャツ 人気L 入手困難90s DEADSTOCK USA製 STATER 野茂英雄 Tシャツ M ②