★フィギュア1体のみ

1/18

プロモデルを3Dスキャン

Mimaki 最高級フルカラー3Dプリンターで形成&彩色

精密リアル

完成品

1000万色のカラー可能な最高級フルカラー3Dプリンターにより出力してあります。彩色済み。

★フィギュアその物がアクリル系フルカラーインク樹脂をUVで硬化させてできているので、塗装が落ちることはありません。手で気軽に触れていただけます。

水洗いも可能です。

よく思い込まれがちですが、ボタン押せばポンとフィギュアが勝手に出てくるのではありません。

3Dデータ制作→3D出力できるデータに編集→何時間もかけての出力→サポート剤溶解→乾燥

と、多くの工程があります。

手間もかかっています。

また、高額なインク代もかかっています。

ミニチュアイメージのみ製作販売

ミニチュアイメージ

リアルフィギュア

ミニチュア

完成品

フィギュア

3Dプリンタ

フルカラー3Dプリンタ

ドールハウス

ジオラマ

ミニカー

3Dフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★フィギュア1体のみ1/18プロモデルを3DスキャンMimaki 最高級フルカラー3Dプリンターで形成&彩色精密リアル完成品1000万色のカラー可能な最高級フルカラー3Dプリンターにより出力してあります。彩色済み。★フィギュアその物がアクリル系フルカラーインク樹脂をUVで硬化させてできているので、塗装が落ちることはありません。手で気軽に触れていただけます。水洗いも可能です。よく思い込まれがちですが、ボタン押せばポンとフィギュアが勝手に出てくるのではありません。3Dデータ制作→3D出力できるデータに編集→何時間もかけての出力→サポート剤溶解→乾燥と、多くの工程があります。手間もかかっています。また、高額なインク代もかかっています。ミニチュアイメージのみ製作販売ミニチュアイメージリアルフィギュアミニチュア完成品フィギュア3Dプリンタフルカラー3Dプリンタドールハウスジオラマミニカー3Dフィギュア

