絶妙なデザイン ナイキ 25.5cm エアジョーダン4 "サンダー"(2023) レトロ スニーカー

2足あるので出品致します。

メインカラー···ブラック、イエロー

人気モデル···NIKE エアジョーダン4

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

シーン···バスケットボール

■状態、ディテール

555088-611

新品未使用

国内正規品

黒タグ

箱付き

紐付き

■COLOR-BLACK×YELLOW

(Thunder)

■サイズ-25.5cm

他サイトでの出品もしている状態なので売り切れの場合は出品を取り消す場合もあるので、早いもの勝ちでよろしくお願いします。

※すり替え防止のため返品は一切お受け出来ません。

AJシリーズ4作目となるエアジョーダン4は1989年に初登場。以前までのシリーズに比べ、通気性と軽量化に特化したモデルとして誕生。シューズの補強やサポート力向上を目的とした異素材を組み合わせるディテールが特徴だ。またシュータンに"Flight"の文字が入るのもAJ4の特徴的なデザインの一つとなっている。

ニューバランス NEW BALANCE M991 GBI 26.0 S2580



Nike Dunk ナイキ ダンクハイ ホワイトブラック パンダ 白黒

レア品 Jordan36 ジョーダン36 自作品 DIY 27cm 美品

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

