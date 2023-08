こちらはatsumimi様専用ページです。

たくさんのお品物の中からお目にとめて頂き、ありがとうございます(╹◡╹)♡

リバティタナローンの生地を使用した、ハンドメイドのガウチョパンツです。

使用生地:ローズザンジー

テラコッタ、ベージュ

サイズ:総丈約84㎝、ウエスト約㎝

価格:10,800円×2−同梱お値引き200円=21,400円

・目印のタグの柄はお任せになります。必要ない場合はお知らせください。

・裏地とポケットは付きませんので、お手持ちのペチパンツをご使用頂くと安心です。

・ウエストゴムは幅2.5センチの物1本です。

(ゴム取替口あり。)

・ハンドメイドのお品物は全て水通しをしてから作成しております。

一つ一つ丁寧に作成しておりますが、家庭用ミシンを使用した素人のハンドメイドですのでご理解ください。

・ゆうパケットポストかネコポスにて発送予定です。他にご希望がある場合はお知らせください。

完成までに1〜2週間お時間を頂いております。

どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

こちらはatsumimi様専用ページです。たくさんのお品物の中からお目にとめて頂き、ありがとうございます(╹◡╹)♡リバティタナローンの生地を使用した、ハンドメイドのガウチョパンツです。使用生地:ローズザンジー テラコッタ、ベージュサイズ:総丈約84㎝、ウエスト約㎝価格:10,800円×2−同梱お値引き200円=21,400円・目印のタグの柄はお任せになります。必要ない場合はお知らせください。・裏地とポケットは付きませんので、お手持ちのペチパンツをご使用頂くと安心です。・ウエストゴムは幅2.5センチの物1本です。(ゴム取替口あり。)・ハンドメイドのお品物は全て水通しをしてから作成しております。一つ一つ丁寧に作成しておりますが、家庭用ミシンを使用した素人のハンドメイドですのでご理解ください。・ゆうパケットポストかネコポスにて発送予定です。他にご希望がある場合はお知らせください。完成までに1〜2週間お時間を頂いております。どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

