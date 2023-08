25年前に高円寺の古着屋さんで購入しました。

PAY DAY 50年代タグのオーバーオールです。

古着 つなぎ オールインワン 半袖

ほつれ等ありますが、ヴィンテージ古着の味という事をご理解いただける方、ご検討をお願いします。

サイズ不明

平置き採寸の為多少の誤差あり

総丈(3枚目pic参照) 160cm

総丈(胸〜裾) 140㎝

股下 72cm

ウエスト(9枚目pic参照) 112㎝

ヒップ(10枚目pic参照) 132㎝

PAY DAY”給料日”と名付けられたこのブランドは1922年にアメリカで誕生。

アメリカ本国ではブランドは消滅しており、現在は日本で企画、生産されているそうです。

#ヴィンテージ

#古着

#used

#vintage

#古着好き

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ペイデイ 商品の状態 傷や汚れあり

