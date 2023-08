size・・・6 1/2

値下げ ルイ ヴィトン 19AW ハイキングライン スニーカー VUITTON



新品未使用 サロモン salomon SPEEDVERSE PRG 26.5cm

スポーティなデザインに未来的なディテールを組み合わせたスニーカー。テクノストレッチファブリックを使用したプラダの新作シューズ。

New Balance 993"black " ニューバランス993 ブラック

立体感のあるラバーのディテールが新たなボリューム感を演出。

VANS X LIBERAIDERS SK8-Hi 他サイズあります

コントラストの効いたロゴがあしらわれています。

FORUM 84 LOW "FOOTWEAR WHITE/HAZY COPPER



NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 EMB

プラダ 神戸店にて購入。

Adidas Originals Centenial 85 low 29cm

購入時、約120,000円。

ステューシー × ナイキ エアペニー2 "ブラック"



パンダダンク 28cm ダンクロー パンダ

付属品 専用箱・専用袋・カード

NIKE ナイキ SPECIAL FIELD AIR FORCE 1



new balance 580 ニューバランス スニーカー MT580PT

中古品である事をご理解願います。

NIKE ZOOM STREAK SPECTRUM PLUS SUPREME



コンバース カートコバーン オールスター converse

59,000円→56,000円

nike AIR VAPORMAX EVO NRG 27.5cm



NIKE ナイキ ダンク stussy Tokyo 27cm 新品

お値下げは、ごめんなさい。

NIKE KD15EP 27.5cm



adidas CAMPUS ADV SHIN SANBONGI 26.0

#プラダ

ナイキ エアジョーダン1 ミッド SE "ココナッツミルク グレー" 28cm

#PRADA

新品Supreme × NIKE Air Force 1 Low "White"

#スニーカー

ジャーマントレーナー タナカユニバーサル 44

#ロゴ

ジョーダン11 32cm

#ラバー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

size・・・6 1/2スポーティなデザインに未来的なディテールを組み合わせたスニーカー。テクノストレッチファブリックを使用したプラダの新作シューズ。立体感のあるラバーのディテールが新たなボリューム感を演出。コントラストの効いたロゴがあしらわれています。プラダ 神戸店にて購入。購入時、約120,000円。付属品 専用箱・専用袋・カード中古品である事をご理解願います。59,000円→56,000円お値下げは、ごめんなさい。#プラダ #PRADA#スニーカー#ロゴ#ラバー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

UNION × NIKE AIR JORDAN 4 SP TAUPE HAZEComfycush Sk8-HI VANS 27cmアシックス 安全靴 CP209 BOA 28.0 クラシックレッド×ホワイト【定番・人気・美品】BALENCIAGA/バレンシアガ/track/定価約14万いー様 ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ パイングリーンブラックNIKE ZOOM KOBE Ⅹ ナイキ ズーム コービー 10 エリート 美品adidas 4D FUSIO アディダスオリジナルス スニーカーナイキ エアジョーダン1ロー”ヴィンテージ グレー”【☘️廃盤希少】NIKE コルテッツ ベーシック レザー