◎新品 未使用◎

☆安心の国内正規品です。

☆アメリカ製990シリーズは、25.5㎝以下のサイズは販売店舗がわずかな為、『25.5㎝』は貴重なサイズかと思います。

☆人気の"Teddy Santis(テディ・サンティス)"コレクションの中でも即完売した希少モデルです。

☆New Balance M990v2『MADE IN U.S.A.COLLECTION』New Release

ブランドを象徴する990シリーズの発売40周年を記念し、「Made in USA」の新たなコレクションを発売。 ニューヨーク・クイーンズ発のライフスタイル/スポーツ/アパレルブランド、"Aim Leon Dore ( エメ レオン ドレ)"のオーナーであり創設者の"Teddy Santis(テディ・サンティス)"による、New Balance Made in USA コレクションのクリエイティブディレクター就任後となるシーズナルコレクション。

-ブランド

new balance ニューバランス

-モデル

-サイズ

25.5㎝

-WIDTH

D

※個人保管となりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。キャンセル等は出来ませんのでご了承下さい。お値下げ不可商品です。

即購入可能です。どうぞ宜しくお願い致します。

M990TG3

M990SB2

M990GL3

M990AL3

M990GY3

M990

990

MR993

M990TD2

M920

M990GY2

M991

991

M990WT2

M990BS3

V2

Wtaps

992

V3

M990NB2

26㎝

M990TO3

MR993

M990BD3

M990GL6

キス

M990TC2

JJJJOUND

M990JD3

M990TE3

kith

990V6

M991GL

M990AD3

M990GB2

26

M990TE2

M990KT2

M990

M990V3

M990TE2

M990GY3

M990KH3

GL5

M990GY2

M992GR

MR993GL

M990V3

M992

M990WT2

ネイビー

WTAPS

M992EB

M990KS3

M990V2

M992GG

M990KH2

M990NB3

M990GL3

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

◎新品 未使用◎☆安心の国内正規品です。☆アメリカ製990シリーズは、25.5㎝以下のサイズは販売店舗がわずかな為、『25.5㎝』は貴重なサイズかと思います。☆人気の"Teddy Santis(テディ・サンティス)"コレクションの中でも即完売した希少モデルです。☆New Balance M990v2『MADE IN U.S.A.COLLECTION』New Releaseブランドを象徴する990シリーズの発売40周年を記念し、「Made in USA」の新たなコレクションを発売。 ニューヨーク・クイーンズ発のライフスタイル/スポーツ/アパレルブランド、"Aim Leon Dore ( エメ レオン ドレ)"のオーナーであり創設者の"Teddy Santis(テディ・サンティス)"による、New Balance Made in USA コレクションのクリエイティブディレクター就任後となるシーズナルコレクション。-ブランドnew balance ニューバランス-モデルM990TB2-サイズ25.5㎝-WIDTHD※個人保管となりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。キャンセル等は出来ませんのでご了承下さい。お値下げ不可商品です。即購入可能です。どうぞ宜しくお願い致します。M990TG3M990SB2M990GL3M990AL3M990GY3M990990MR993M990TD2M920M990GY2M991991M990WT2M990BS3V2Wtaps992V3M990NB226㎝M990TO3MR993M990BD3M990GL6キスM990TC2JJJJOUNDM990JD3M990TE3kith990V6M991GLM990AD3M990GB226M990TE2M990KT2M990M990V3M990TE2M990GY3M990KH3GL5M990GY2M992GRMR993GLM990V3M992M990WT2ネイビーWTAPSM992EBM990KS3M990V2M992GGM990KH2M990NB3M990GL3

