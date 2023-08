激安人気新品 TWICE ツウィ　go!go!fitin直筆サインチェキ K-POP/アジア

go!go!fitin上位者景品のツウィ直筆サイン入りチェキです!

今はもうないアプリです!

おそらくこの衣装のは世界に数枚しかないものだと思うので大変貴重なものだと思います!

当選時から大切にしていましたがペン卒する為,出品いたします。

開封後はスリーブ、硬貨ケースにて保管しています。

TWICEが好きな方,ツウィちゃんが大好きな方に届いたら幸いです!

お値下げ⭕️

宜しくお願いします!

#TWICE #twice #ナヨン #ジョンヨン #モモ #サナ #ジヒョ #ミナ #ダヒョン #チェヨン #ツウィ #チェキ #twice

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

