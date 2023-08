✴️はじめに

✴️商品詳細

■ブランド:THE NORTH FACE/ザ ノースフェイス

■色:

アウター マウンテンパーカー サイドポケット

フロントとバックにワンポイント刺繍ロゴ

メンズ、レディース問わず、ユニセックスで着用いただけるデザインになっています!

✴️サイズ

肩幅:56

身幅:63

着丈:65

表記サイズ:L(USAサイズ)

日本サイズ LL相当

※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。

✴️状態

少々毛玉あります。

後ろ身頃、内側汚れ有ります。

古着ですので、若干の使用感はございますが、状態は良いので、これからもたくさんご着用いただけると思います^ ^

詳しくは画像もご覧ください。

クリーニング済み

n430

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

