2022新作モデル 【80s】メタリカ　パスヘッド　Tシャツ　◆古着ビンテージオリジナルバンドロック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

SHOCONIC

●アーティスト

・Metallica

・80年代、日本製

・袖裾、シングルステッチ

・©︎1988 コピーライト入り

●商品説明

・世界的に最も成功を収めたメタルバンド『メタリカ』のTシャツです。

・『DAMAGED JUSTICE TOUR'88〜'89』の日本公演時のオリジナル♪

・海賊版を多数みかけますが、こちらはしっかりコピーライトが入った正規品です。

●カラー

ブラック、黒

●サイズ表記

・表記なし(Mサイズぐらい)

・着丈 約64cm

・身幅 約50cm

・肩幅 約49cm

・袖丈 約19cm

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい。

●コンディション

色抜けフェードやユーズド感が最高な風合いで、気になる大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。

A【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、オールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、カレッジ系やアメコミキャラクター、ロックバンドT や映画ムービーT、企業物、春夏ではアロハシャツ、キューバシャツ、ワークシャツ、総柄シャツやアート柄、フィッシングシャツ、ミリタリー米軍物、大きいサイズビッグシルエット、古着男子や古着女子のロカビリー、パンク、オールドスケート、スケーター、Vネック、ゲームシャツ 、グランジファッション、ニルヴァーナ、カートコバーン、菅田将暉、小松菜奈、あいみょん、所ジョージ、世田谷ベース、芸能人、着用の人気アイテムや、素材もウール、コットン綿、ヘンプ麻リネン、レーヨン、シルク、絹、刺繍のビッグロゴも多数出品中!

★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミュージックティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミュージックティー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

