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商品の説明

アルバムやシングルに付いてきたトレカ、花様年華のフォトになります。基本スリーブに入れてトレカケースで保管していたので特に目立った傷や汚れなど見られませんが、数年前の物、海外製品のため初期傷がある場合がごさいます。気になる方は購入をお控えください。
金村美玖　羅針盤　アザーカット写真集

THE RAMPAGE アクリルキーホルダーセット
バラ売り❌即購入⭕️
CRAVITY タワレコ サイン会 ウビン 4部

【非売品】TWICE ジヒョ JIHYO 直筆サイン チェキ
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岩田剛典スクエアクッション実写

與真司郎　Flight Bomber Jacket-KHAKI
人気グループ···BTS
センラ 実写缶バ たまアリ10th 浦島坂田船
グッズ種類···写真
King&Prince　岸優太　SWEET GARDEN　ちょっこりさん　PVC
ジャンル···韓流/KPOP

❤️THIS IS ARASHI 5点セット

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし
アルバムやシングルに付いてきたトレカ、花様年華のフォトになります。基本スリーブに入れてトレカケースで保管していたので特に目立った傷や汚れなど見られませんが、数年前の物、海外製品のため初期傷がある場合がごさいます。気になる方は購入をお控えください。バラ売り❌即購入⭕️ #bts #防弾少年団 #バンタン #グッズ #md #アルバム #トレカ #cd #dvd #ライブ #live #RM #JIN #SUGA #JHOPE #JIMIN #V #JUNGKOOK #ナムジュン #ジン #ユンギ #ホソク #ジミン #テテ #グク #ジョングク #lys #sys #magicshop #mos #tour #ARMY #ソウジュ #マジショ #フラッグ #うちわ #プレフォト #スローガン #アミボム #マスター #ineedu #run #ynwa人気グループ···BTSグッズ種類···写真ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

割引 bts バンタン グク ジョングク トレカ セット まとめ売り アイドル

58分钟前

割引 bts バンタン グク ジョングク トレカ セット まとめ売り アイドル

¥18,050 ¥13,538

(税込) 送料込み
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