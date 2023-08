ミスターファットマンのレザーキャップです。

tattoo studio yamada、オモシーチャンネルの山田蓮さんが被っているものと同じものです。

半年程度着用して、それなりに使用感ありますが目立った汚れなくまだまだ使っていただけます。

あまり出ない商品なので、探している方いればこの機会に是非よろしくお願いします。

写真の追加や値下げなど、気になることありましたらお気軽にコメントください。

supreme シュプリーム

converse コンバース

carhartt カーハート

vans バンズ

NIKE ナイキ

adidas アディダス

xlarge エクストララージ

new era ニューエラ

wtaps ダブルタップス

black eye patch ブラックアイパッチ

PUMA プーマ

MIZUNO ミズノ

Reebok リーボック

asics アシックス

コムデギャルソン アンダーアーマー GUCCI ニードルス アヒューゴッドキッズ

ストリート ストリート系 the north face アベイシングエイプ アベイジングエイプ

timberland ティンバーランド wtaps neighborhood ディセンダント

古着 スケーター ヴィンテージ タウンクラフト

オモシーチャンネル 山田蓮 蓮さん ジーベスト

リーバイス でぃーあいき アメカジ タトゥースタジオヤマダ tattoo studio yamada

ワコマリア ヒューストン バズリクソンズ ヒステリックグラマー MA-1

ミスターファットマンのレザーキャップです。tattoo studio yamada、オモシーチャンネルの山田蓮さんが被っているものと同じものです。半年程度着用して、それなりに使用感ありますが目立った汚れなくまだまだ使っていただけます。あまり出ない商品なので、探している方いればこの機会に是非よろしくお願いします。写真の追加や値下げなど、気になることありましたらお気軽にコメントください。

