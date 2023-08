ネイバーフッドのB9フライトジャケットになります。

左腕のワッペンが可愛いです。

兎に角暖かいしカッコいい一品です。

普段Mサイズ着ている人が適正かと思われます。

画像で判断し購入宜しくお願いします。

あくまでも中古品なのでご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

