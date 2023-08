定価 35,640円

表記サイズ 2

1度着用のみ

花柄

ネイビー

ワンピース

ドレス パーティー 結婚式 二次会

#エムプルミエ #アベニールエトワール #ジャスグリッティー #アプワイザーリッシェ #リランドチュール #プライドグライド #レッセパッセ #デビュードフィオレ #ウィルセレクション #フェルゥ #エフデ #マーリエ #エムズ #Harrods #LODISPOTTO #Chesty #TOCCA #FOXY 等がお好きな方にも♡

袖丈...袖なし

柄・デザイン...花柄

季節感...春, 夏, 秋

※お取引に関しまして※

価格交渉はしておりません。

定期的にお値下げをしておりますので、お気に入りにご登録の上、お待ち頂ければ幸いです。

申し訳ございませんが、取り置き、着画は出来ません。

2点以上まとめて等の専用出品はご希望があれば承りますが、ご購入を保証するものではありませんのでご了承下さい。

コメントのやり取りの最中でも、先に手続きをして頂けた方にお譲り致します。質問の順は問いません。

郵便事故の責任は負いかねますので、ご了承下さい。

丁寧に梱包しますが、発送中の破損につきましては責任を負いかねます。

発送は全て匿名発送で行います。

※商品に関しまして※

いかなる理由でも、返品はお受けできません。

ご利用のモニターや、設定により色の見え方が異なってきます。

素人による採寸になりますので、多少の誤差が生じる場合がありますことをご了承下さい。

新品のものであっても一度人の手に渡り、長期自宅保管であることをご理解下さい。

お洋服や布製のものの殆どは、桐箪笥に長期保管していましたので、木の匂いがする場合があります。

化粧品は新品のもの、新品で箱に入っているもの以外消毒してお送りしますが、一度人の手に渡り、長期自宅保管していることをご了承の上ご購入して下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シンシアローリー 商品の状態 未使用に近い

