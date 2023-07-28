定期入れの WH-1000XM4 SONY BLACK ヘッドフォン ソニー ヘッドフォン

大切につかっておりましたので綺麗な状態かと思います。

ソニーヘッドホン

※画像のように小さな小傷はあります。

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SONY WH-1000XM4 BLACK ソニー ヘッドフォン

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大切につかっておりましたので綺麗な状態かと思います。※画像のように小さな小傷はあります。付属品すべて有動作、バッテリーとも問題ありません。SONY WH-1000XM4 BLACK#ソニー#SONY#ヘッドフォン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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