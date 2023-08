★商品特徴

☆検品は見落としが無いよう務めてますが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません、完璧を求める方はご遠慮下さい。

★商品特徴80s ヴィンテージ デニムジャケットいい味出てます。イタリア製裏地がGOOD★サイズ表記 44★実寸サイズ (平置き 単位cm) 着丈→55 身幅→58 肩幅→52 袖丈→55※素人寸法ですので、多少の誤差はご了承下さい。★状態デニム特有の使用感、色あせ等有りますが、目立つ汚れやダメージはなく、 一般的な古着程度の状態。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜他にも多数出品中ですので、是非ご覧下さい。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ #リリス出品中リスト 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜P-0-H0K☆大抵の商品はused品となってますので、神経質な方、古着にご理解の無い方はご購入をお控え下さい。☆検品は見落としが無いよう務めてますが、素人検品ですので見落としがあるかもしれません、完璧を求める方はご遠慮下さい。

