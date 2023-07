【送料0円】 ＸＬノースフェイスゴアテックス濃い目グレーブラック黒1990マウンテンジャケット マウンテンパーカー

★【商品説明...】■メンズXLサイズ■

トップクラスの防水透湿性を持つ、

ゴアテックス仕様の1990マウンテンジャケットパーカです。

グレー×ブラックの

新品未使用となります。

★【サイズ...】173センチ、62キロが着用して、

大きめのサイズ感でした。

インナーに厚手のアイテムを複数挟めるサイズ感です。

着丈:72cm

身幅:61cm

肩幅:52cm

袖丈:65cm

サイズ: メンズ105サイズ(※XLサイズ)

海外正規品(ヤングワンアウトドアコーポレーション)

韓国、明洞の正規店で購入したお品物です。

★【その他の仕様...】

色:濃い目のグレー×ブラック黒

ゴアテックス仕様

フロント開閉シングルジップ(YKK製、ジッパータブ付)

フロント腹部ジップポケット2個(YKK製、ジッパータブ付)

袖先はベルクロで調節可能

フロント左胸、バック右肩にノースフェイスの刺繍ロゴあり

★【状態...】新品タグ付です。

※詳細画像をご確認ください。

可能な限り画像を掲載しましたので

ご確認ください。

#ノースフェイスブラック1990マウンテンジャケットパーカー

#ノースフェイスヌプシダウン

#ノースフェイスマウンテンジャケット

#ノースフェイスブラック黒ゴアテックス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

★【商品説明...】■メンズXLサイズ■トップクラスの防水透湿性を持つ、ゴアテックス仕様の1990マウンテンジャケットパーカです。グレー×ブラックの新品未使用となります。★【サイズ...】173センチ、62キロが着用して、大きめのサイズ感でした。インナーに厚手のアイテムを複数挟めるサイズ感です。着丈:72cm身幅:61cm肩幅:52cm袖丈:65cmサイズ: メンズ105サイズ(※XLサイズ)海外正規品(ヤングワンアウトドアコーポレーション)韓国、明洞の正規店で購入したお品物です。★【その他の仕様...】色:濃い目のグレー×ブラック黒ゴアテックス仕様フロント開閉シングルジップ(YKK製、ジッパータブ付)フロント腹部ジップポケット2個(YKK製、ジッパータブ付)袖先はベルクロで調節可能フロント左胸、バック右肩にノースフェイスの刺繍ロゴあり★【状態...】新品タグ付です。※詳細画像をご確認ください。可能な限り画像を掲載しましたのでご確認ください。#ノースフェイスブラック1990マウンテンジャケットパーカー#ノースフェイスヌプシダウン#ノースフェイスマウンテンジャケット#ノースフェイスブラック黒ゴアテックス

