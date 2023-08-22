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《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ
【ほぼ未使用】ATAO アタオ 2wayショルダーバック
美品✨OLD COACH デボンバッグ ショルダーバッグ ターンロック ブラウン
ハワイで購入したものを貰いました。
トリーバーチ ショルダーバッグ レディース
ハワイでしか買えないものだそうです。
【美品】kate spade ケイトスペード レメディ ハンド 2way
１回使用したか、してないかなのでとても綺麗です。
⭐︎美品⭐︎ GUCCI/グッチ/GGキャンバス×レザー/ワンショルダーバッグ
三井アウトレットで買った。2回ぐらい使いました。
カラー···ブラウン
SAWARA様専用
柄・デザイン···無地
プラダチェーンショルダー
vasic mini mini bond Black
ご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願いします。
【未使用】kate spade ショルダーミニバッグ
マーティスモールバケット/ショルダーバッグ
小さい子供がおりますので、発送にお時間頂く事があります。お急ぎの方はご遠慮ください。
【当日発送】ファラベラミニ グレー✖️シルバー
発送の際は、簡易包装・梱包し、最安値の発送方法で発送いたします。
レディディオール ショルダーストラップ
折りシワなど、あらかじめご了承下さい。
BALENCIAGA ペーパーミニバッグ
極美品✨エムシーエム ショルダーバッグ ヴィセトス AREN X MINI 黒
他にも多数出品しております。
agnes b. VOYAGE【超美品】ショルダーバッグ オールレザー トカゲ
まとめてご購入いただいた際は値引きも致します！
【美品】オールドセリーヌ ショルダーバッグ 馬車金具 ボックスカーフ
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
THE ROWスモール Slouchy バナナ レザー ボディバック スラウチー
【LOEWE】160周年記念 ショルダーバッグ ロゴプリント キャンバス
LOEWE ロエベ マイクロミニアマソナ ミニポシェット
美品コーチ パーカー 18 エンベリッシュド シグネチャー ローズ プリント
美品 ケイトスペード マーティ スモール バケット ショルダーバッグ ストロー
coach コーチ デンプシー キャリーオール ピンク
coach コーチ クーリエ キャリーオール スネークスキン レザー
《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグハワイで購入したものを貰いました。ハワイでしか買えないものだそうです。１回使用したか、してないかなのでとても綺麗です。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地ご購入前に必ずプロフィールのご確認をお願いします。小さい子供がおりますので、発送にお時間頂く事があります。お急ぎの方はご遠慮ください。発送の際は、簡易包装・梱包し、最安値の発送方法で発送いたします。折りシワなど、あらかじめご了承下さい。他にも多数出品しております。まとめてご購入いただいた際は値引きも致します！
商品の情報
商品の状態
未使用に近い
宅配 《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ ショルダーバッグ
375
42分钟前
宅配 《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ ショルダーバッグ
¥
23,000
¥
12,880
(税込) 送料込み
4
4
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バッグ
ショルダーバッグ
《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
5ba0f24e
1879
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
宅配 《ハワイ限定》《日本未発売》オンコアー ハンドバッグ ショルダーバッグ
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