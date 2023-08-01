【全商品オープニング価格 特別価格】 lala 様専用 ショルダーバッグ

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TELFAR MEDIUM SHOPPING BAG BLACK

レスポートサック ウィリアムモリス いちご泥棒 リバティコラボ

テルファー ミディアムショッピングバッグ ブラック

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MARNI マルニ TROPICALIA バケットバッグ S

男女ともに使えるユニセックスデザイン。

バッグ フルラ

フォーマルでもカジュアルにも使えます。

極美品✨COACH ショルダーバッグ 2way シグネチャー レザー ブラウン

トートバッグでもショルダーバッグでも2wayで使えます。

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COACH コーチショルダーバッグ 美品

ショルダーは長いタイプと短いタイプの2種類が施されているので、首や肩に掛けたり、手下げとしてお使い頂く事が可能。

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〇カラー:

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ブラック（Black）

美品 Stella McCartney ステラマッカートニーショルダーバッグ



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〇サイズ： M

ロダニア RODANIA 2way ショルダーバッグハンドバッグ オーストリッチ



✨希少✨ オールドコーチ クラブタンレザー ショルダーバッグ USA製 ブラウン

〇付属品：

いたがき鞄 ☆ レザー リュックバッグ

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LOT番号: TF-012-BK-S

ジミーチュウ グリッターバッグ シャンパンカラー



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アメリカ・アウトレット直売店にて購入

LOEWE スモール パズルバッグ タン



オールドグッチ GUCCI GG柄 ショルダーバッグ GUCCIヴィテージバッ

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ルイヴィトンショルダーバッグ ダヌーブ モノグラム

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『ヴィンテージ』LOEWE/ロエベ【ショルダーバック】 アナグラム ロゴステッチ

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

実物の写真になりますTELFAR MEDIUM SHOPPING BAG BLACKテルファー ミディアムショッピングバッグ ブラック男女ともに使えるユニセックスデザイン。フォーマルでもカジュアルにも使えます。トートバッグでもショルダーバッグでも2wayで使えます。ショルダーは長いタイプと短いタイプの2種類が施されているので、首や肩に掛けたり、手下げとしてお使い頂く事が可能。〇カラー:ブラック（Black）〇サイズ： M〇付属品：タグ、保存袋、ビニール袋LOT番号: TF-012-BK-Sアメリカ・アウトレット直売店にて購入即購入可能です。#TELFAR#テルファーバッグ#ショッピングバッグ#Telfar#ミディアム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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