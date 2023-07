*コメント、購入する前に必ずプロフィール欄をご確認下さい。

NEAT for MaW Giza Moleskin TAPERED 44



19aw yohji yamamoto black scandal 美品 カラス

テアトラのアーク別注、ウォレットパンツパッカブル、色はハンティングブラウンでサイズ4です。

homme plisse 21ss プリーツ パンツ スラックス オムプリッセ



IRENISA the tokyo別注 パンツ サイズ1

太めに履きたかったので、サイズアップして裾上げしました。

[未使用]MIU MIU PRADA バギーパンツ デニムパンツ イタリア製❗️

人気のWallet Pants Resortに近い感じで履いていました。

2001 サイケ期 ギャルソン オム プリュス パンツ M 総柄 スラックス



saby Super Big Pants(LEATHER) レザーパンツ

ウエスト35-50

SEE SEE CRAFT TAPERED WORK PANTS NAVY L

股上34

kolorウールスラックス

股下63

NEAT Hopsack/Wide-Olive サイズ46 ニート ホップサック

誤差はご了承下さい。

Issey Miyake Pleats



未使用giab's Archivio(ジャブス アルキヴィオ)秋冬スラックス48

珍しい色で、完売品になります。

【新品未使用】 Needles String Easy Pant M



国内正規 Neil Barrett ニールバレット 裾リブ スラックス

あくまでも中古品である事をご了承頂ける方のみご購入下さい。

LIDNM WOOL LINEN UTILITY SLACKS

なおすり替え防止のため返品はお断りしています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*コメント、購入する前に必ずプロフィール欄をご確認下さい。テアトラのアーク別注、ウォレットパンツパッカブル、色はハンティングブラウンでサイズ4です。太めに履きたかったので、サイズアップして裾上げしました。人気のWallet Pants Resortに近い感じで履いていました。ウエスト35-50股上34股下63誤差はご了承下さい。珍しい色で、完売品になります。あくまでも中古品である事をご了承頂ける方のみご購入下さい。なおすり替え防止のため返品はお断りしています。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AURALEE SLACKS2本セットAURALEE オーラリー BLUEFACED WOOL WIDE SLACKSBrunello Cucinelli リネン/コットントラウザー 44【新品タグ付】needles ニードルストラックパンツ ナロー S トープ新品1PIU1UGUALE3 GOLF22SS定価5.5万円イージースラックスⅤAXIS1101様専用品