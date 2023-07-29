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非常に高い品質 NIKE ZION1 PF ナイキ ザイオン1 PF バッシュ 28.5cm スニーカー

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ナイキ　NIKE
NIKE ダンクハイ　フラグメント　未使用新品
品番　DA3129-401
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商品のサイズ28.5cm
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商品の状態新品、未使用

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ナイキ　NIKE 品番　DA3129-401国内正規品 新品未使用　箱なし　送料込みサイズ 28.5cmNBAプレイヤー「ザイオン・ウィリアムソン」の謙虚さと並外れた身体能力という彼の相異なる顔をイメージした、シグネチャーシリーズ！フルレングスのAir Strobelクッショニングを前足部のZoom Airユニットに重ね、快適な足裏の感覚とすばやい反発性を実現。軽量で優れた安定感と強力なトラクションを発揮。こちらの商品は新品の未使用品ですが、箱は付属しません。右足紐の先部のアグレットが取れているため別で紐を付属します。写真を参照願います。

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商品の状態新品、未使用

非常に高い品質 NIKE ZION1 PF ナイキ ザイオン1 PF バッシュ 28.5cm スニーカー

51分钟前

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