❐ 商品名 ❐

needles Narrow Track Pant Poly Smooth



❐ サイズ ❐

ウエスト:74〜88cm 股上:37cm 股下:60cm 裾幅:13cm ワタリ幅:27cm (平置き)

素人採寸の為ズレはご了承ください。

❐ カラー ❐

ライトピンク

❐⠀状態⠀❐

極美品

タグなし

❐⠀素材⠀❐

ポリエステル

❐⠀❐

❐お値段交渉の際は、先に金額の提示をお願いいたします。⠀その他コメントもお気軽に!ごゆっくりどうぞ。

❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐

❐商品説明❐

HP26-JF176

即完売品の名品です!!

公式着画の一枚目は別色です!

Pleats Please Issey Miyake(プリーツプリーズ バイ イッセイ ミヤケ)

❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐❐

❐お値引きは、フォロワー様にのみ行っております。「フォローしました!」とコメント下さい。

❐リピーター、おまとめ買いは更にお値下げいたします。

❐正規品のみの取り扱いです。ご安心くださいませ

❐他にもモード系ブランドの新品からヴィンテージの洋服、スニーカー、アクセサリー類を取り扱っております。

プチプラのユニクロ (UNIQLO) GU(ジーユー) ZARA(ザラ) H&Mあたりのアイテムと合わせても一点集中で可愛いですよ!

是非出品一覧をご覧くださいませ。

❐環境負荷軽減のため再利用の梱包材を使用する場合がございます。

❐一度人の手に渡っている物なのでUSEDにご理解がない神経質な方はお控えくださいませ。

また、状態はチェックして写真をアップを心がけておりますが古着ですのでどうしてもチェック漏れの傷や汚れなどが稀にございます。

❐以上のどの場合でも返品返金交換は致しかねますので、合わせてご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

