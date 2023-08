【税込】 【新品・未使用】9FIVE サングラス サングラス/メガネ

- フレーム 24金コートスチール & イタリアンアセテート

- フレーム 24金コートスチール & イタリアンアセテート- アーム 24金コートスチール & イタリアンアセテート- ブラック CR-39(100%UVカット)レンズ with 9fiveロゴ- 54.2mm / 20mm / 149.5mm / 145mm(レンズ幅 / ブリッジ幅 / テンプル幅 / フレーム幅)- ハンドメイドイタリアンアセテイト使用定価21,450円で東京のオードビーにて知人のプレゼントとして購入しましたが、1週間前に同じものを購入したと聞いて、渡すのをやめました。なので、1度も使わずに出品させていただきました。この夏にぴったりのサングラスです。値段交渉も少しであれば可能ですのでお気軽にコメントください。

