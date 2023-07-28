代引き人気 Air NIKE zoom elite2 fly Super 陸上競技

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種類···短距離走用シューズ
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ご覧いただきありがとうございます。箱、ピン回し、ピン、シューズ袋、付きです。NIKE AIR ZOOM SUPERFLY ELITE 2カラー ：オリンピックカラーサイズ：メンズ26.5cm種類···短距離走用シューズ性別···メンズシューズサイズ···26.5cm※即購入可能※自宅保管の為神経質な方は、ご遠慮下さい。