【第1位獲得！】 Edition 今週限定HYKE PERTEX ダウン COAT SHIELD ダウンジャケット

今週中に売れない場合委託販売に出すので安くしています。

◼️ HYKE×Edition PERTEX SHIELD SHORT COAT

◼️ SIZE : 2

◼️ SIZE詳細 :着丈74/肩幅61/身幅68/そで丈53/重量(g)755

◼️ カラー:ブラック

◼️ 状態:1回着用しましたが汚れやほつれ、傷等一切見受けられません。

即日SOLD OUTの別注ダウンです。

タグ付き美品

※ラクマなどで偽物が多く出回っていますが、こちらは本物です。

毎シーズン好評をいただく、人気の〈HYKE〉との別注ライン。

今季〈HYKE〉のコレクションの中でも一際目を引いたロング丈のコートを、Editionではショート丈で別注。

日常の気兼ねないカジュアル使いを考え、サイズ感やシルエットなどブランドの拘りが細部まで施されています。

”PERTEX SHIELD”素材を使用したコートをショート丈でオーダー。

防水性、透湿性に優れているうえに、中綿を使用しているため保温性にも優れています。

軽量で暖かい、着心地の良さが抜群の1着です。

https://www.edition-jp.com/news/20230/

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハイク 商品の状態 未使用に近い

