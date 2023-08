新発売の FILSONコットンキャップ キャップ

形...ベースボール

VINTAGE Buffalo Bills Jim Kelly 12 CAP

素材...コットン100%

MCM レザーキャップ 帽子

カラー...オフホワイト(生成りっぽい感じ)

new era 59fifty ニューヨーク ヤンキース



【90s】加藤小夏着用 ESPN ヴィンテージ キャップ 帽子

本国アメリカのFILSON Web Siteで購入しました。

Dior x Peter Doig Black cotton cap

新品未使用です。

22ss Supreme シュプリーム Corduroy Camp Cap

このモデルは日本では入手困難だと思います。

シュプリーム Supreme Money Box Logo New Era

送料を薄めるためにまとめ買いしたのですが、まだかぶりそうにないので出品することにしました。

WACKO MARIA NEW ERA / 59FIFTY

アウトドア、アメカジなんでも来いのデザインです。

コーへー様 専用 OUR TINY STORE 金子 パリテキサス ブラウン

非常にかぶりやすい形だと思います。

GUCCI レディース メッシュ キャップ S57cm 試着のみ

Filson好きな方に購入していただけると幸せです。

商品の情報 ブランド フィルソン 商品の状態 新品、未使用

形...ベースボール素材...コットン100%カラー...オフホワイト(生成りっぽい感じ)本国アメリカのFILSON Web Siteで購入しました。新品未使用です。このモデルは日本では入手困難だと思います。送料を薄めるためにまとめ買いしたのですが、まだかぶりそうにないので出品することにしました。アウトドア、アメカジなんでも来いのデザインです。非常にかぶりやすい形だと思います。Filson好きな方に購入していただけると幸せです。

商品の情報 ブランド フィルソン 商品の状態 新品、未使用

パタゴニア Patagonia フレームドフィッツロイ コーデュロイ キャップクロムハーツ Chrome Hearts キャップ パッチ グリーンUSJ マリオ キッズキャップUSLPGA選手のサイン入りキャップとベストオールドステューシーキャップ90's良フェードAy el ay en NEW ERA ヤンキース 7 3/8クロムハーツ CHROME HEARTS トラッカーキャップ メッシュキャップ