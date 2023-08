ReFa BEAUTECH DRYER PRO(リファ ビューテック ドライヤープロ)

カラー/ホワイト

◾️状態について

JCBのギフトで頂きました。

新品未使用品です。

外箱のまま発送されてきたので、

若干外箱にダメージがあります。

写真でご確認ください。

説明書、ギャランティーカード、保証書、販売店シールも付属します。

※ドライヤーがセットされている台紙の裏に入れておきます。

こちらから発送する際は、外箱ごと段ボールに入れて発送いたします。

上記商品の状態をご了承いただける事、一度人の手に渡った中古品である事をご理解頂ける方のみご購入ください。

◾️お取引について

値下げ、専用出品、取り置き、同梱、バラ売りの対応は出来ません。

また、購入時の確認メッセージも不要です。即購入していただいて問題ありません!

商品について質問している方がいても、即購入して頂いた方優先とさせて戴きます。

それではよろしくお願いします!

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

