10年ほど前に購入しましたがほとんど履いておりません。

9850 アイリッシュセッター カヌーモック ゴールドラセット

サイズ US9 27.5センチほどだと思います。

Alexander Mcqueen 厚底 革靴



レッドウイング ブーツ91/2

ソールの減りも少なく歩き方のクセからか多少のスレはございますがかなり状態はいいと思います。

ブランド古着!GB SKINS × PORTER タンカー生地14ホールブーツ

ここ数年履いてませんが出品に伴い清掃、ミンクオイルで軽く吹き上げしました。

COMME DES GARCONS HOMMEナンバリング7ホールブーツ



ティンバーランド✖︎チャンピオン 限定

お探しの方は画像をよく見てご検討ください!

ちちゃん様専用

カビ防止のため8.9枚目のように自宅でですが簡易圧縮して空気に触れる部分を少なくして保管しておりました!

RED WING レッドウイング 8167 スエード ブーツ 9D アメリカ製

何かありましたらコメントよろしくお願いします。

danner × SnowPeak 別注 FIELD LOW SP 26,5cm



トニーラマ ウェスタンブーツ、タウン用に3回程履いた程度です。

ダナー

Dr.マーチン ローファー

ダナー ライト

RO ブッテロ (B1173) DALLAS ダラス ウエスタン ブーツ 39

レッドウィング

チペワ エンジニアブーツ ショート

ソログッド

【kzn21様専用】nonnative MOC SHOES



ホワイツ セミドレス BLACK CX



あいり様専用 オールデン ハワイ レザーソール別注 スウェードブーツ 新品未使用

cootie

★新品未使用★限定ドクターマーチン THE WHO size UK8 イギリス製

calee

ボエモス ブーツ 靴 革 レザー ビジネス シューズ ビューティアンドユース

wacko maria

レッドウィング ジッパーユニット(旧仕様) オロラセットポーテージ Sサイズ

neighborhood

ONITSUKA DERBY

gangsterville

Almas 革靴 size42

rottweiler

ティンバーランド Timberland 6インチ ブーツ

crimie

【新品未使用】フィオレティーニベーカー レザー サイドジップブーツ 41

radiall

Random Identities ヒールブーツ

weirdo

TOD'S メンズブーツ 7.5 (日本サイズ26〜27)

cut rate

Danner USAF GTX 8/25.5〜26.0cm

tenderloin

廃盤未使用 90's RED WING PECOS No.8169 8.5E

cluct

廃盤美品 RED WING Classic Round No.8167 8.5E

challenger

パラブーツ YOSEMITE

wtaps

オールデン 6インチブーツ

old joe

vetements ブーツ

subciety

【希少カラー】クラークス ワラビー ダークブラウン 26cm

rude gallery

chromeブーツ

rats

dr.martens 8ホール グリーン 緑 ドクターマーチン ブーツ 1460

grad hand

REDWING BECKMAN BOOT 9016 シガー

west ride

グレンソン Grenson 9 1/2 28cm サイドゴアブーツ

calee

キングサイズUK10!廃盤モデル!生産終了!【定価¥33000】ドクターマーチン



さくらんぼ様専用 REDWING9106レッドウィングクラシックモック

オモシーチャンネルなど好きな方、

Timberland 定番 イエローヌバック ブラック セット

ハーレー乗りの方やバイカーの方などご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ダナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

10年ほど前に購入しましたがほとんど履いておりません。サイズ US9 27.5センチほどだと思います。ソールの減りも少なく歩き方のクセからか多少のスレはございますがかなり状態はいいと思います。ここ数年履いてませんが出品に伴い清掃、ミンクオイルで軽く吹き上げしました。お探しの方は画像をよく見てご検討ください!カビ防止のため8.9枚目のように自宅でですが簡易圧縮して空気に触れる部分を少なくして保管しておりました!何かありましたらコメントよろしくお願いします。ダナーダナー ライトレッドウィングソログッドcootiecaleewacko marianeighborhoodgangstervillerottweilercrimieradiallweirdocut ratetenderloincluctchallengerwtapsold joesubcietyrude galleryratsgrad handwest ridecaleeオモシーチャンネルなど好きな方、ハーレー乗りの方やバイカーの方などご検討よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ダナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MAGLIANO 22FW Monster Boots 44readymade×Timberland コラボブーツ 8Church's/チャーチ スエード チャッカ 6.5glamb グラム Platform 3 Hole Shoes 2ドクターマーチン BEXDr.martens × The Clash ドクターマーチン コラボ☆REDWING 8166 2008年製 US8D (23D16)Maison Martin Margiela アーティザナルスクエアトゥーブーツ■OFFICINE CREATIVE(オフィチーネクリエイティブ)■ブーツ