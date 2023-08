Marc by Marc Jacobs

マーク バイ マーク ジェイコブス

こちらで購入させていただいた物で、デザインや皮が傷のつきにくいシボであったりと、とても気に入って購入しましたが、ポーチサイズは私には小さ過ぎたため、使用せず再出品させて頂きます。

こちらで購入させていただき、前出品者さんのコメントには、ハワイで購入し数回使用したとありました。2万円で購入しました。自宅保管品である事をご了承下さい。とてもきれいなお品です。

*素材・生地

本革

シボ生地(キズが目立ちにくい)

*カラー

ブラック

注)写真はネイビーっぽく写っています。

*実寸サイズ(cm)

持ち手 107

マチ 1

高さ 17

幅 25

縦 16

*状態

ほぼ新品のようにきれいですが、

一ヶ所、ショルダーベルトの調整穴

あたりに歪みがあります。

・写真6枚目

*付属品

保存袋等なし

◎即購入 大歓迎♪

◎問い合わせはお気軽にどうぞ

◎らくらくメルカリ便(匿名配送)

◎宅急便コンパクト 利用予定

上記ご了承の上ご検討ください。

どうぞ宜しくお願い致します。

#Marc by Marc Jacobs

#マーク バイ マーク ジェイコブス

#ポーチショルダーバッグ

#ショルダーバッグ

#鳥モチーフ

#本革_シボ

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド マークジェイコブス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

