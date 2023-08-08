新到着 a様専用！STATE OF ESCAPE ビッグトート ショルダーバッグ

ロンハーマンで購入しました。

極 美品 オールドグッチ GGモノグラム レザー ショルダーバッグ ブラウン

テラコッタカラーが可愛く、珍しいので褒められましたー

専用です☆ ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA チェーンウォレット



メゾンマルジェラ フォンケース

付属ポーチ、収納ケース有り

フルラショルダーバック クロスボディ

タグが少し薄れているのと、持ち手のメッシュ部分が多少裂けておりますが、比較的綺麗な状態かと思います。

横須賀 ジーンズショップYOU デニムショルダーバッグ



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USEDご理解頂ける方、宜しくお願い申し上げます^ ^

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新品 CHANELシャネル ミニチェーンウォレット

サイズ

PRADA プラダ ナイロン ロゴプレート ショルダーバッグ ホワイト ブランド

本体 : W 38〜56cm x H 30cm x D 24 cm

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グッチ チェーンバック ピンク

一番大きなサイズで、スナップ外すと横幅55センチくらいになり、A4も PCも、マザーズバッグとしても、ザックリ入って軽いのでおすすめです。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ロンハーマンで購入しました。テラコッタカラーが可愛く、珍しいので褒められましたー付属ポーチ、収納ケース有りタグが少し薄れているのと、持ち手のメッシュ部分が多少裂けておりますが、比較的綺麗な状態かと思います。USEDご理解頂ける方、宜しくお願い申し上げます^ ^サイズ本体 : W 38〜56cm x H 30cm x D 24 cm一番大きなサイズで、スナップ外すと横幅55センチくらいになり、A4も PCも、マザーズバッグとしても、ザックリ入って軽いのでおすすめです。

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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