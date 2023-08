【国内正規総代理店アイテム】 Drawer ドゥロワーフリルニットコットン ニット/セーター

素材···コットン

忙しい方にピッタリ

フリルブラウスかなりアイロンやクリーニング大変ですが、コットンニットなら

シワになりにくく

吊るしているだけでほとんどのシワは伸びます。

気になればスチールで簡単に伸びます。

忙しい方にピッタリ

サッと羽織るといつものシンプルパンツやスカートがドゥロワーらしい品格のある女性スタイルに

良い物を着用するだけで所作も変わってきます。

ちなみに

ピンクの効果

ピンクのカラーイメージには「やさしさ」「愛」「恋」「かわいらしさ」「感謝」などがあります。

着てるだけで女性らしく所作が変わります。

カラーの力って信じるか信じないかは別として

人に与えるイメージって大事だと思うので^_^

ティアードフリルニット

サマーコットンウールニット

タグ付き

サイズ1

夏の冷房や梅雨時期の寒さなど苦手な方にオススメ

ピンクでお顔周り明るく

顔写りくすみがちな方に

ドゥロワーピンクなので大人な方にも合わせやすいピンクです。

見せたくない二の腕や肘のシワ

お腹周りもゆったりして気になるところをぼかせます^_^

購入して試着のみ保管したままでした。学校行事に使うつもりでしたが

オンラインで外出する機会なく結局着用して出かけていません。

あくまでも中古にご理解ある方にお願い致します。

スカートなど多数出品

サイズ36 が基本着用数回のもの多数

#zazazadrawer ドゥロワー

#zazazaskert スカート

49000→ 7/15まで35000



カジュアルにも対応できると思います^_^

古着にご理解ある方に

Sov、obli、オブリ、コエル、エステラケー、ヨーコチャン 、ツルバイマリコオイカワ、ボーダーズアットバルコニー、チェスティ、モンストーク、セブンテン、セルフォード、ラドロー、フランシュリッペ、ドゥロワー、ヴェルニカ、マイラン、ダニーアンドアン、セシリーバンセンなどお好きな方にもおすすめです!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

