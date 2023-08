競売 OUR LEGACY DARK AURORA THIRD CUT パンツ 28 デニム/ジーンズ

★値引き交渉・フォロー割なども実施中ですので、ご購入を検討の方はご活用ください★

早い者勝ち helmut lang 本人期 ペイントデニム デストロイデニム



polar skate bigboy Light Blue



Levi's VINTAGE CLOTHING 1955 501 リーバイス31

《 ITEM 》 【美品】OUR LEGACY アワーレガシー THIRD CUT digital DARK AURORA パンツ 28 タグ付

DSQUARED2/ディースクエアード2 デニムパンツ



ルードギャラリー デニムジャケット デニムパンツ セットアップ



未使用 SHAREEF スキニーデニム ドロップナンバー

《 COMMENT 》

stussy デニム W34



W35 オリジナル 赤耳 Levi's 501 ヴィンテージ セルビッチ USA



希少 1980S Levi's 509 Stripe Denim Pants

オーロラプリントが施されたOUR LEGACYのパンツです。

OUR LEGACY THIRD CUT BLEACH DENIM / 30

コーデュロイの柔らかい生地で、リラックス感がありつつも洗練されたシルエットです。

DIESEL RED TAG COLOUR PANEL DENIM PANTS

Our legacyのパンツはウエストが大きいので、この28インチは即完してしまいます。

EVISU 9055

探していた方はぜひ!!

ドルチェ&ガッバーナ ロゴプリント&ペイント加工 ストレッチデニムパンツ D&G



FEAR OF GOD Bleach Selvedge Denim Jean



【美品】リーバイス 1944年復刻 S501xx デニムパンツ 赤耳 BIG E

《 SIZE 》

【tramarossa】トラマロッサ デニムパン



ディースク 42-44 DSQUARED2 デニム

表記:28

ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア 加工デニムパンツ 絵画プリント

ウエスト:77cm

junyawatanabe ジュンヤワタナベ 2005AD デニムパンツ

股上:32cm

エナジー デニムパンツ

股下:75cm

ダメージデニム リメイク

ワタリ幅:30cm

Levi's501xx USA1980年製 66後期 W32 L34



Dsquared2 ディースクエアード ディースク ブラック デニム 52



亜米利加様、専用

《 CONDITION 》

GOLD 11oz. DENIM 5POCKET WIDE PANTS



【720】90’sリーバイス560極太バギーワイドデニム状態良好色落良好W42

【Aランク】

【DIESEL】ジョグジーンズ KROOLEY-NE 00CYKI 0689B



《お値下げしました》リーバイス501 66 後期

画像でご確認宜しくお願い致します。

極美品 ガラアーベント 名作 EXフィットロゴクラッシュデニム 山下智久着



美品 希少 A.P.C. イーストバイウエスト サイドライン 濃紺デニム 28

ランク表示の見方

UE 23SS RIGID DENIM TAPERED PANTS



marka デニムパンツ 美品

★S:未使用、デットストック

値下げ! アルマーニ ダメージデニム ジーンズ

★A:ダメージや使用感がほぼない商品

ボーンデニム スケルトンデニム kapital風

★B:多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品

リーバイスLVC 519スタプレ コーデュロイ黒

★C:使用感、多少のダメージがある商品

❤️最終価格❤️JACOB COHEN ヤコブコーエン TYPE620 SIZE30

★D:使用感、大きなダメージがある商品

DSQUARED2 S74LA0453 12AW デニムパンツ ブラック 48



Levi’s Red リーバイスレッド 32



新品未使用 23SS COMOLI デニム5Pパンツ BLEACH 1

■ 商品画像 ■

LEVIS VINTAGE CLOTHING 551Z DINKY TOWN



早い者勝ち 美品 stussy overdyed ブラックデニム

使用している画像は全て実物を撮影しています。

MLVINCE TYPE-1 SLIM DAMAGE JEANS 32



BEFTEY【新品未使用デニム】ライトブルー まあたそ



リーバイス 501XX バレンシア復刻 555 極美品 試着のみ

■ 発送 ■

Levi’s★FenomデニムSIZE34



美品⭐DSQUARED2⭐️SKATER& TIDY BIKER⭐サイズ42

基本的にお支払いから2日以内に発送します。

おまとめ割り 廃番 00s リーバイス 533 先染め ブラックデニム ジーンズ

希望の時間帯や日程があれば、お申し付け下さい。

EVISU エヴィス デニム 大黒 No1スペシャル Lot2001 W34



DSQUARED2 ディースクエアード インディゴ ブルー デニム 42



希少 silver stone 1947 デニム パンツ デッドストック

ブランドでは marni maisonmargiela rafsimons

Graphpaper / Colorfast Denim 2Tuck Pants

loewe celine prada jilsander helmutlang ourlegacy kikokostadinov dairiku doublet sacai kolor commedesgarconsなどの系統のブランドも出品しております!

VISVIM CHINO PANTS HW TAPER DMGD



【コムデギャルソンオムプリュス】ペイントデニム 蛍光期 02ss d05



00sネイバーフッド lot052EX サベージデニム 赤耳 セルビッチ

23-03

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★値引き交渉・フォロー割なども実施中ですので、ご購入を検討の方はご活用ください★《 ITEM 》 【美品】OUR LEGACY アワーレガシー THIRD CUT digital DARK AURORA パンツ 28 タグ付《 COMMENT 》 オーロラプリントが施されたOUR LEGACYのパンツです。コーデュロイの柔らかい生地で、リラックス感がありつつも洗練されたシルエットです。Our legacyのパンツはウエストが大きいので、この28インチは即完してしまいます。探していた方はぜひ!!《 SIZE 》 表記:28ウエスト:77cm股上:32cm股下:75cm ワタリ幅:30cm 《 CONDITION 》 【Aランク】 画像でご確認宜しくお願い致します。 ランク表示の見方 ★S:未使用、デットストック ★A:ダメージや使用感がほぼない商品 ★B:多少の使用感があるが、比較的綺麗な商品 ★C:使用感、多少のダメージがある商品 ★D:使用感、大きなダメージがある商品 ■ 商品画像 ■ 使用している画像は全て実物を撮影しています。 ■ 発送 ■ 基本的にお支払いから2日以内に発送します。 希望の時間帯や日程があれば、お申し付け下さい。 ブランドでは marni maisonmargiela rafsimons loewe celine prada jilsander helmutlang ourlegacy kikokostadinov dairiku doublet sacai kolor commedesgarconsなどの系統のブランドも出品しております!23-03

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アワーレガシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジーンズ 鬼デニム×バーガスプラスDsquared2 ディースクエアード デニム スキニー sexy twistYARDSALE REFLECTIVE PHANTASY JEANSラウンジリザード ニュークラッシュデニムルーズテーパード【レア】 PUNK DRUNKERS 手インターデニム 美品ザ ノースフェイス パープル レーベル ブラックデニム NT5161N70s USA製 66後期 ヴィンテージ デニム ジーンズ 古着 レトロ 赤耳専用品となりますuniform experiment fragment デニムButcher Products At Last&Co デニムチノ 34サイズ