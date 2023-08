ベルルッティのカリグラフィースクリット柄コットンキャップの新品同様品になります。

現在も店頭に並ぶ最新型です。

後ろのレザーストラップで2段階の調整が可能です。

サイズM

58〜59cmほど

(ベルルッティにて調整も可能かと思います。)

定価72,600円

色DARK DUSTY BLUE

ベルルッティ青山本店にて購入した確実正規品です。

室内試着のみの新品同様品です。

他にもイタリアやフランスの著名ブランドなど様々なお品物を出品しておりますので是非一度ご覧下さいませ。

商品の情報 ブランド ベルルッティ 商品の状態 未使用に近い

