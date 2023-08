プロフィールを必ず読んでから

購入お願いします!!

☆商品詳細☆

ダブルタップスのブラックデニムになります。

☆カラー☆

ブラックデニム

☆素材☆

写真により確認お願いします。

※画像ない場合は、商品に記載ない為素材の正確な情報はわかりません。

☆サイズ☆

表記サイズ Lサイズ

※約 サイズくらい

平置き採寸

ウエスト 約43センチ

股上 約30センチ

股下 約80センチ

裾幅 約23センチ

素人採寸なので多少の誤差がある場合があります。

また他に気になるサイズありましたら気軽にコメントしてください。

☆商品の状態☆

スレが全体的に少しありますが目立った傷汚れありません。

☆注意☆

商品状態は私自身の客観的判断によるものです。

中古品をご理解の上、ご購入、ご検討お願い致します。

プロフィールを必ず読んでから購入お願いします!!☆商品詳細☆ダブルタップスのブラックデニムになります。☆カラー☆ブラックデニム☆素材☆写真により確認お願いします。※画像ない場合は、商品に記載ない為素材の正確な情報はわかりません。☆サイズ☆ 表記サイズ Lサイズ※約 サイズくらい平置き採寸ウエスト 約43センチ股上 約30センチ股下 約80センチ裾幅 約23センチ素人採寸なので多少の誤差がある場合があります。また他に気になるサイズありましたら気軽にコメントしてください。☆商品の状態☆スレが全体的に少しありますが目立った傷汚れありません。☆注意☆商品状態は私自身の客観的判断によるものです。中古品をご理解の上、ご購入、ご検討お願い致します。

