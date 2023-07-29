公式 バトスピ　新光導・星札光導　デッキ バトルスピリッツ

デッキ内容は写真2枚目をご確認ください。
謎パック バトルスピリッツ 2013 アルティメットジークフリード
転生カードはチェックリストのみになります。
バトスピ フォンニーナ SEC
バトスピ 新光導・星札光導 デッキ
バトスピ
白黒幻奏 XXレア以下 各3枚セット 3コン 69種207枚 バトスピ
バトルスピリッツ
バトスピ 超神星龍ジークヴルム・ノヴァ 3枚
バトスピ カイザーアトラス皇帝XV シークレット1枚
相棒機スターク 1
バトスピ ゴジラデッキ パーツ
オラクル二十一柱 X ザ・ホイール・オブ・フォーチュン 2
【即バトル可能】ガンダム エアリアル デッキパーツ
節制の光龍騎神サジット・アポロドラゴン・テンパランス 2
バトスピ 旧光導デッキ 創界神リリア
皇帝羊エンペラー・アリエス 3
ストライクフリーダムガンダムデッキパーツ 本日から三日間限定
正義の巨蟹武神キャンサード・ジャスティス 2
バトルスピリッツ 烈火伝第２章 ボックス
月双魚ムーンリット・ピスケス 3
閃刃/零契約/3コンセット バトスピ
悪魔羯デビルコーン 2
バトスピ アントレス・ロストソード ビャク・ガロウX 3枚
水瓶星兵アクアエリアスター 3
オフショットディアナフルール シークレット バトスピ
比翼恋鳥ラバーズ・ジェミニ 3
バトルスピリッツ ハイランカースリーブ バトスピ
隠者天使ヴァルミット 2
バチマンドゲール シークレット 3枚 バトスピ グレレコ
死神蠍デス・スコーピオン 2
バトスピ 仮面ライダークローズエボル
天蠍皇帝スコル・エンペラー 3
バトスピ 昭和仮面ライダーデッキ＆差し替えパーツ
創界神 馬神ダン 3
フリーダムガンダム、ハイマット シク 6枚セット
スティールムーンミラージュ/力の獅機龍神ストライクヴルム・レオ・ストレングス(チェックリストのみ) 3
白鳥ユウ 3枚
オラクル X オーバーホイール・オブ・フォーチュン 3
バトスピ フォンニーナセット
氷刃血解/ミブロック・バラガン・オリジン(チェックリストのみ) 3
バトスピ バトルスピリッツ ガンダムエアリアル シークレット シク 契約X
デイガドラグナー デッキ 40枚 ＋ 超次元ゾーン 8枚
スリーブはインナーのみつけます。
バジャーダレス シークレット
[冬の装い]レイ・オーバ PSA10
デッキ内容は写真2枚目をご確認ください。転生カードはチェックリストのみになります。バトスピバトルスピリッツ相棒機スターク 1オラクル二十一柱 X ザ・ホイール・オブ・フォーチュン 2節制の光龍騎神サジット・アポロドラゴン・テンパランス 2皇帝羊エンペラー・アリエス 3正義の巨蟹武神キャンサード・ジャスティス 2月双魚ムーンリット・ピスケス 3悪魔羯デビルコーン 2水瓶星兵アクアエリアスター 3比翼恋鳥ラバーズ・ジェミニ 3隠者天使ヴァルミット 2死神蠍デス・スコーピオン 2天蠍皇帝スコル・エンペラー 3創界神 馬神ダン 3スティールムーンミラージュ/力の獅機龍神ストライクヴルム・レオ・ストレングス(チェックリストのみ) 3オラクル X オーバーホイール・オブ・フォーチュン 3氷刃血解/ミブロック・バラガン・オリジン(チェックリストのみ) 3スリーブはインナーのみつけます。