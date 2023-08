N.S.Hのサングラス Open my way です。

【DIMITRI10 極少生産】A.D.S.R. べっ甲 スモーク サングラス

Open my way = 我が道を切り拓く

OAKLEY EVZERO PITCH アジアンフィット



良質古着取扱サイト様専用

EXILEやインフルエンサー、格闘家が着用しているブランドです。

レア?◆スタルクアイズ メガネ アランミクリ



gentle monster ウェリントンフレームサングラス

ブランド NSH

登坂広臣Gentle Monster ジェントルモンスター Rosy 01

カラー AshGray

値下げ東京インディアンズ サングラスOP-001-B23 BK / SMOKE



【定価¥35000程】guepard クラウンパント クリアフレーム サングラス

【定価 32,189円】

オークリーサングラス⭐️ケース入れ物付き⭐️送料込み



偏光仕様OAKLEY9244ライトブラウンHOLBROOKホルブルック02

※目立った傷、汚れありません!

タイムセール GentleMonster ジェントルモンスターDeus01

半額程度で出品いたします!

Mercy様専用 Ray-Ban レイバン サングラス ERIKA METAL



VINTAGE RAY-BAN BAUSCH&LOMB社 サングラス USA製



FENDI サングラス メンズ レディース

仕様

☆国産鯖江/格安☆《定価34,000円》APERIO/アペリオ ブラウン メガネ

レンズ:0カーブ(フラットレンズ)

TMT×RayBan サングラス ティアドロップ キムタク

サングラス横幅(全長最大):140mm

Chanel シャネルメガネ クリアグレー✖️ブラック メガネフレーム

レンズ横幅(片側最大):48mm

美品 保存ケース.布付 10eyevan no.5-Ⅲ FR - 1011S

レンズ縦幅(最大):38mm

buddy optical Washington

テンプル:153mm

長渕剛 gatorz サングラス Radiator グレーレンズ

重さ:約38g

ADSR サングラス サッチモ01 レンズ ブラウン

紫外線:99%カット

専用【新品/24時間以内発送】 限定カラー MOSCOT LEMTOSH

上記は多少の差異が御座います事をご了承下さい。

versace メデゥーササングラス



50s TART OPTICAL ARNEL ブラックウッド 46/22



EMPORIO ARMANI(エンポリオ アルマーニ)偏光サングラスEA2033

デザイナー自身が約6年間毎日のように愛用し正規店にて「修復不可能」となる迄、愛用したモデルをデザイナーの感性とアレンジを加えRespectを込めて作成。

Ray-Ban オリンピアンII DX

長年愛用が出来る程シンプルでありながら存在感もあり、どんなコーデでも着用する事で、まとまってくれる優れもの。

★美品★ TOM FORD TF5466 49” サングラス



niseko様用アイバンEYEVAN E-501 価格交渉OK

前回好評だったTake it Easyに続きフレームにOpen my wayのメッセージをIN

新品 未使用 限定品 レイバン×木村拓哉 ウェイファーラー

レーザーで文字を彫った後にプリントを乗せている仕様となっております。

白山眼鏡 銀メッキ BOSTONタイプ



OAKLEY オークリー サングラス セット 交換レンズ オレンジ ピンク 黒

またフロントメタルプレートにイナズマ仕様にする事で相手方からの目線を目元に注目させました。

【hiro様専用】モスコットMOSCOT レムトッシュ44

更にフレーム下部分に☆を3個配列する事で、下からのアングルをよりにCoolに魅せます。

D379Q◾️新品 レイバン Daush &lomb サングラス ケース付



ユウイチトヤマ U-132 45-24 クリアフレーム

どのアングルから見ても死角なしのOpen my way!

MOSCOT LEMTOSH/モスコット 44 BLACK/CRYSTA



ジール ゼクー Feiz Alt フェイズオルタ タレックス 偏光サングラス

今回も前作に続きフラットレンズを採用。

oakley sutro S

時折反射する目元が色気ある表情に魅せます♫

RayBan レイバン RB3386-00471-67サングラス ティアドロップ



レイバン クラブマスター

今回の仕様も東アジア系の顔立ちを意識した作りとなっております。

Zparts TITAN 伊達メガネ(ケース付き)

目とレンズの距離感はノーズパッドでご調整下さい。

美品 レア 999.9 フォーナインズ メガネ S-110T メタルブロウ

ノーズパッドを横にゆっくり広げると目とレンズの距離が近くなり、ノーズパッドをゆっくり狭めると目とレンズの距離が離れますが急激な力を入れますと破損する場合があります。

1980s US Safety パイロットヴィンテージ PI Titmus



MATSUDA サングラス 10601H 45□27-145ゴールド ケース付



A.D.S.R adsr satchmo 07 サッチモ カラーレンズ

EXILE ATSUSHI EXILE THE SECOND SHOKICHI 三代目 J Soul Brothers 今市隆二 GENERATIONS 数原龍友 DOBERMAN INFINITY SWAY 長渕剛 N.S.H NSH MADE IN SHIBUYA レイバン トムフォード rayban tomford

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

N.S.Hのサングラス Open my way です。Open my way = 我が道を切り拓くEXILEやインフルエンサー、格闘家が着用しているブランドです。ブランド NSHカラー AshGray【定価 32,189円】※目立った傷、汚れありません!半額程度で出品いたします!仕様レンズ:0カーブ(フラットレンズ)サングラス横幅(全長最大):140mmレンズ横幅(片側最大):48mmレンズ縦幅(最大):38mmテンプル:153mm重さ:約38g紫外線:99%カット上記は多少の差異が御座います事をご了承下さい。デザイナー自身が約6年間毎日のように愛用し正規店にて「修復不可能」となる迄、愛用したモデルをデザイナーの感性とアレンジを加えRespectを込めて作成。長年愛用が出来る程シンプルでありながら存在感もあり、どんなコーデでも着用する事で、まとまってくれる優れもの。前回好評だったTake it Easyに続きフレームにOpen my wayのメッセージをINレーザーで文字を彫った後にプリントを乗せている仕様となっております。またフロントメタルプレートにイナズマ仕様にする事で相手方からの目線を目元に注目させました。更にフレーム下部分に☆を3個配列する事で、下からのアングルをよりにCoolに魅せます。どのアングルから見ても死角なしのOpen my way!今回も前作に続きフラットレンズを採用。時折反射する目元が色気ある表情に魅せます♫今回の仕様も東アジア系の顔立ちを意識した作りとなっております。目とレンズの距離感はノーズパッドでご調整下さい。ノーズパッドを横にゆっくり広げると目とレンズの距離が近くなり、ノーズパッドをゆっくり狭めると目とレンズの距離が離れますが急激な力を入れますと破損する場合があります。EXILE ATSUSHI EXILE THE SECOND SHOKICHI 三代目 J Soul Brothers 今市隆二 GENERATIONS 数原龍友 DOBERMAN INFINITY SWAY 長渕剛 N.S.H NSH MADE IN SHIBUYA レイバン トムフォード rayban tomford

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Eyevol アイヴォル サングラス 「RYS II」 新品 ゴルフ アウトドアavic様専用(購入不可)トムフォード サングラス TF5397F 001 50labyrinth 影郎デザインワークス poisonⅣトムフォードクリップオンサングラスメガネクリスチャンロス サングラス美品 鯖江製 千一作 ハンドメイドセルロイドフレーム 第二作長渕剛 bolle ボレー サングラス TNG 英二 1997年〜1999年BURIS ヴィンテージ 眼鏡 フレーム オーバル メタルブロー フランス製COOTIE Raza Glasses Black / L.Gray