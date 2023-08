roberto cavalli

ロベルトカヴァリ ロベルトカヴァッリ

直営ブティックで20万円弱でした

胸元は流れるような上品な光沢のシルクのドレープ

美しいブルーグレー(色ムラ無く単色です)

身体に沿うような上質なシルクにほんの少しストレッチがはいった万能カットソー

左脇ファスナーのため着ると綺麗にフィットします

サイズ38

肩幅38

身幅41

着丈58

一度着用しました

出品にあたり細かくチェックしたところ脇に目で見ても気づかないほど薄い変色がありました

写真に撮ろうとしましたが映らず画像を掲載していませんでしたが、ご質問がありましたので8枚目にお写真を追加しました

そのためお安く出品します

一度着用に伴う薄いシワが少し見られる他はとても綺麗です

パールのネックレスはご参考のため付属しません

他にもたくさん出品中です

よろしければご覧ください

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロベルトカバッリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

