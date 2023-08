数量は多 23ss WTAPS T-6H キャップ CAP 01 キャップ

wtaps 23ss

T-6H 01 / CAP / NYLON. TUSSAH. LEAGUE / NAVY (231HCDT-HT03)

撥水性の高いナイロンタッサーを使用した6パネルのボールキャップ。

フロントとバックに刺繍モチーフ。

背面にシンセティック素材のオリジナルアジャスター。

カラー ネイビー

試着のみです。付属品全てあります。

商品の情報 ブランド ダブルタップス 商品の状態 未使用に近い

