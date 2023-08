♡値下げ交渉等ご遠慮下さい

安心の日本製 喜平ネックレスです。

造幣局 検定マーク付きです。

国内宝石店にて購入

◼️品位 750刻印あり

◼️総重量 約 10.32g

◼️平置き チェーン幅 約2.3mm

◼️チェーン 全長約50cm

宅配手渡し追跡付ご希望の方は追加の料金をいただきますので事前にお申し出下さいませ

#CLJEWELRY

この度は商品を御覧頂き誠にありがとうございます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

