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絶対一番安い 【極美品・未使用】SRカミツレのきらめき ポケモンカードゲーム

商品の説明

本日にカードパックを開封して当たりました。
未開封 スペシャルデリバリーピカチュウ　渦巻き

セレナSR PSA10 横線なし
開封後すぐに、スリーブに入れ、環境の良い所で保存しております。
25th ANNIVERSARY GOLDEN ※必ず説明を読んで下さい

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カードにキズや線はございません。
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商品の状態未使用に近い

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本日にカードパックを開封して当たりました。開封後すぐに、スリーブに入れ、環境の良い所で保存しております。カードにキズや線はございません。即購入可能となっております。宜しくお願い致します。#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンSV#ハイクラスパックVSTARユニバース#カミツレのきらめき

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絶対一番安い 【極美品・未使用】SRカミツレのきらめき ポケモンカードゲーム

6分钟前

絶対一番安い 【極美品・未使用】SRカミツレのきらめき ポケモンカードゲーム

¥12,980 ¥11,033

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コメント (15)

f53c095af17a0d
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