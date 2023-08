ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。近年、枯渇になりつつあるフランス軍の名作のM38 Motorcycle Jacketです。1938~1950年代まで製造されていたとされ、前期・後期モデルがありますがこちらは後期モデルになります。M47パンツ・M52パンツ同様に圧倒的人気を誇るアイテムです。表記サイズ: 1平置実寸身幅: 約51cm袖丈: ラグラン着丈: 約82cmボタンが5箇所欠損しています。素人採寸のため、多少の寸法違いがあることをご了承お願いいたします。他にもフランス古着を中心にコレクション・私服から出品しております。値下げ交渉も承っておりますので気兼ねなくお申し付け下さい。#古着 モールスキン ユーロ ワーク ビンテージ フレンチワーク マルジェラ ヴィンテージ ジャケット カバーオール フレンチ ユーロ ヨーロッパ Vポケット ブラックモールスキンジャケットcomoliエルメスマルジェラauraleeポールハーデンフランクリーダーcasey caseyunusedレショップイギリス軍SASneat.classguccia.p.c.アニエス・ベーanatomicaANATOMICACASEY CASEYKLASICAOUTILFLANK LEADERWORKERSAUBERGEevan kinoriBONCOURAPORTER CLASSICMOJITOLE TRAVAILLEUR GALLICEadolphe lafontLe Mont St Michelrdv o glove S.E.H KELLY OLD TOWN ANATOMICA bergfabelFRANK LEDER フランク リーダーAURALEE オーラリー comoli コモリyoke ヨークGraphpaper グラフペーパー SUNSEA サンシーNEON SIGN ネオンサインunused アンユーズドURU ウルYAECA ヤエカcrepscul クレプスキュール

