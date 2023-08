カラー···ブラック

カラー···ブラックタイプ···2人乗りduo city-popkinderwagonの二人乗りベビーカーです。知人からお譲りいただいたものですが、ベビーカーの卒業時期もあり、結局使用しなかったので出品します。その方の使用頻度は週2回程、3年ほど使用しています。汚れ、サビはありますが、中古品とご理解いただける方はご検討ください。<対象年齢>・前席:6ヶ月~3歳頃まで・後席:3ヶ月~3歳頃まで<商品サイズ>・開:(約)幅52×奥行87×高さ107cm・折りたたみ時:(約)幅30×奥行116×高さ54cm<商品重量>約9.8kg■前席/後席 リクライニングで快適前後両方の座席がリクライニングできます。眠くなってもお子さまは、リクライニングしたシートにゆったり身体をあずけて座れます。前席は3段階(約90~110度)、後席はベルト調節でシームレス(90~130度)に調節できます。■強い日差しを遮るワイドな幌大きな幌で、まぶしい日差しを遮り、お子さまに快適な陰を作ります。こちらは簡単に取り外し出来ます。■お買い物に便利!大きなバスケットお買い物に便利な大きなバスケット。もちろん、オムツやオモチャ、ブランケットなどいろいろ入れられます。※引取をご希望の方はご相談ください。#二人乗り#DUO#kinderwagon

